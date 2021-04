Free Fire anuncia atualizações de layout, personagens e nova arma; assista

A produtora de Free Fire divulgou no Brasil, neste sábado (10), vídeo com atualizações agendadas para acontecer no jogo. O próximo patch está programado para ir ao ar em 14 de abril de 2021. A página oficial do game no Facebook divulgou detalhes das mudanças.

As últimas modificações geraram comentários negativos quanto algumas habilidades e armas. Nesse novo pacote de mudanças estão programadas melhorias no layout, disposição de opções, mapas e até uma nova arma.

Assista:



Veja atualizações: