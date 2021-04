Brazil Independent Game Festival promove 1º torneio oficial de Suspects: Mansão Mistério

O Brazil Independent Game Festival, maior festival de games do Brasil e da América Latina, vai promover o primeiro torneio oficial de "Suspects: Mansão Mistério do mundo" na edição que acontece entre os dias 3 e 9 de maio, totalmente online e de graça. A competição faz parte do Big E-sports, que contará com torneios amadores abertos à toda comunidade gamer interessada, com inscrições gratuitas e prêmios em dinheiro.

Além de Suspects: Mansão Mistério, outras modalidades terão espaço, como Brawl Stars e Minecraft. Haverá também uma ação especial de Fall Guys, onde o público poderá jogar partidas contra a influenciadora Nyvi Estephan.

“O Big sempre se caracterizou por um propósito permanente de ajudar e apoiar a todos que querem, de alguma forma, entrar no universo dos games. Em 2021, essa proposta segue mais firme do que nunca, seja com as palestras para mergulhar no universo do desenvolvimento de jogos ou com os nossos torneios amadores para entrar no mundo dos E-sports”, afirma Gustavo Steinberg, diretor do Big.

Legenda: Evento contará com ação do game Fall Guys Foto: Reprodução/Fall Guys

Apesar do seu caráter amador, os torneios de três modalidades, somados, terão uma premiação total de mais de R$14.000. “Essa premiação é simbólica, mas reforça nossa missão de apoiar a comunidade iniciante e independente", continua Gustavo. Apenas a ação do jogo Fall Guys não terá uma premiação, já que será uma brincadeira entre jogadores e a influencer Nyvi.

Como participar do Big E-sports?

Para participar dos torneios, os jogadores devem se inscrever no site do Big E-sports até o próximo dia 19 de abril, às 23h59. Como o número de vagas é limitado, no dia 20 de abril, às 20h, será transmitido, ao vivo, um sorteio no YouTube do Big onde serão definidos os participantes para os torneios.

As fases qualificatórias acontecerão entre os dias 23 de abril e 4 de maio, e as finais serão transmitidas ao vivo no dia 8 de maio nos canais do Big no YouTube e na Nimo.TV. As informações completas de datas, regulamento e transmissão podem ser encontradas no site oficial do Big E-sports.