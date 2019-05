Vítima de assalto é resgatada pela polícia após perseguição; dois são presos e menor apreendido

Um homem foi resgatado de um assalto pela polícia após perseguição policial ocorrida em Fortaleza, na manhã deste sábado (4). Ele estava no porta-malas do próprio carro, que havia sido levado por criminosos. Dois homens foram presos e um adolescente de 17 anos apreendido.

O carro utilizado pelos criminosos foi localizado por sensores do Sistema Policial Indicativo de Abordagem (Spia) e as câmeras de monitoramento da Ciops, que auxiliaram os agentes de segurança.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), policiais da Força Tática estavam em patrulhamento quando visualizaram na Avenida General Osório de Paiva um veículo modelo Cobalt, de cor branca, com registro de roubo e suspeito de participar de uma série de assaltos na região.

Proprietário do carro estava preso no porta-malas do veículo. Foto: Divulgação/ SSPDS

Ao perceber a aproximação da polícia os suspeitos colidiram com um poste e invadiram a contramão na Avenida. O grupo foi capturado no bairro Bom Jardim, após o motorista perder o controle do carro e bater na parede de uma casa.

Os homens chegaram a trocar tiros com a polícia. Um deles e o adolescente ficaram feridos e foram socorridos para uma unidade de saúde.

Os suspeitos foram identificados como Wando do Nascimento Lima, 18, com antecedentes criminais por porte ilegal de arma de fogo, roubo e tráfico de drogas; e David da Silva Cavalcante, 19, com passagens pela polícia por tráfico de drogas. Eles foram autuados por roubo e corrupção de menores. Já o adolescente recebeu registro de um ato infracional análogo ao crime de roubo.