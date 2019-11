Vídeo mostra torcedores invadindo loja de conveniência no Dias Macedo antes do Clássico-Rei

Câmeras de segurança flagraram, na tarde deste domingo (10), torcedores do Ceará roubando alimentos e bebidas em uma loja de conveniência de um posto de combustível, na Avenida Alberto Craveiro, no Bairro Dias Macêdo. A invasão ocorreu horas antes da partida entre Fortaleza x Ceará, pela 32ª rodada do Brasileirão Série A, na Arena Castelão.

As imagens mostram um grupo de torcedores invadindo a loja e arrancando biscoitos, salgadinhos e bebidas das prateleiras. Depois, eles fogem rapidamente. Os clientes que estão dentro da loja ficam com medo e tentam se esconder.



Uma funcionária que trabalha no posto de combustível disse que a ação deixou clientes e funcionários revoltados. “Nós lamentamos o caso. Foi rápido não deu para ninguém fazer nada. Uma equipe da Polícia Militar do Raio estava logo atrás e os expulsou de perto da loja”, afirmou.



A funcionária disse que o proprietário da loja não registrou o boletim de ocorrência. Sobre os prejuízos, a funcionária não soube dizer com precisão a quantidade de produtos que eles levaram. “Eles furtaram principalmente biscoitos, salgadinhos e algumas bebidas pelo que observamos”, disse.