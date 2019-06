Turistas são furtados em quarto de hotel no Meireles

Dois turistas de Brasília, um pai e a filha dele, foram vítimas de um furto ocorrido dentro do quarto de um hotel no Bairro Meireles, durante o último sábado (15), em Fortaleza. Os dois vieram à Capital para que a jovem prestasse um concurso vestibular para medicina.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado no mesmo dia, a vítima saiu com a filha para fazer um passeio e, ao retornar, encontraram o quarto do hotel aberto e os objetos revirados. Foram levadas roupas, acessórios de cosméticos, os óculos de grau da jovem de 19 anos e uma mochila da estudante. O cofre que estava no quarto também foi furtado.

O turista, que teve a identidade preservada, relatou que a filha se preparou durante 2 anos para a prova realizada no último domingo (16) e que o fato acabou atrapalhando o empenho da estudante. A jovem fez a prova sem os óculos de grau, levados pelos suspeitos.

O caso foi registrado no 2º Distrito Policial, no Bairro Meireles, mas será transferido nesta segunda-feira (17) para a Delegacia de Proteção ao Turista (Deprotur). A polícia vai usar imagens das câmaras de segurança para tentar identificar os suspeitos.