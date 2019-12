Trio é condenado por matar jovens após amigas ter feito gesto de facção rival, em Fortaleza

Um homem e duas mulheres foram condenados a 42, 39 e 39 anos de reclusão em regime fechado por homicídio triplamente qualificado e por organização criminosa qualificada. O trio perseguiu duas garotas, que foram retiradas à força de dentro de um ônibus e levadas para serem mortas no Bairro Moura Brasil, em Fortaleza. Segundo o Ministério Público, o crime foi motivado porque os réus avistaram as amigas das vítimas fazendo um gesto de uma facção criminosa rival e se sentiram incomodados, uma vez que pertenciam a outro grupo criminoso.

De acordo com o MP, as vítimas, Karolina Morais e Luziara Rodrigues, estavam em companhia de amigas, no dia 16 de setembro de 2017, quando decidiram ir de ônibus a um baile na favela do Oitão Preto. Durante o trajeto, uma das amigas fez o símbolo da facção criminosa.

Os réus foram em direção às vítimas e suas amigas dentro do coletivo. Em determinado ponto da Avenida Leste Oeste, as vítimas foram arrancadas do coletivo e levadas pelos denunciados.

No dia seguinte à retirada das garotas do ônibus, elas foram encontradas mortas com as cabeças raspadas, sinais de torturas e lesões provocadas por tiros de arma de fogo. Para a Secretaria das Promotorias de Justiça do Júri de Fortaleza, um dos réus, que é adulto, corrompeu as outras duas sentenciadas ao crime. Na época do crime, as duas rés eram adolescentes.

Wesley Carlos foi condenado a 42 anos, enquanto Rivania Emile e Gernanda do Nascimento, receberam pena de 39 anos de prisão, cada uma.