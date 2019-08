Trio baleado usa carro para invadir hospital em Messejana

Três pessoas feridas a bala invadiram com um carro o Hospital Distrital Edmilson Barros de Oliveira, o Frotinha Messejana, em Fortaleza, na madrugada desta sexta-feira (16). O veículo danificou o portão e ficou atravessado na entrada da unidade de saúde.

Conforme o Grupo Tático Motorizado (GTM) da Guarda Municipal, testemunhas relataram que dois homens e uma mulher, foram atingidos quando tentavam roubar clientes de uma pizzaria no Bairro José Walter. De acordo com os agentes, um motoqueiro que passava pelo local estava armado e atirou contra o grupo, que fugiu num carro sem levar nenhum pertence das vítimas.

O homem que estava no banco de trás do veículo foi atingido na cabeça e morreu horas depois no Frotinha. O casal que estava na frente foi atingido na região das costas. Não foi registrado flagrante.

Nenhuma arma de fogo foi encontrada com o trio. A suspeita dos guardas é de que ela tenha sido jogada durante a fuga ou o de que o grupo apenas fingia estar armado durante a tentativa de assaalto.

Mulher registra B.O. e é liberada

A mulher foi levada pelos agentes para o 13º Distrito Policial, delegacia plantonista, na Oliveira Paiva, após receber atendimento. O carro foi rebocado para o local. O terceiro suspeito foi transferido para o Instituto Dr. José Frota (IJF), no Centro.

De acordo com a polícia, ela registrou um Boletim de Ocorrência na delegacia informando que ficou ferida durante a ação e, após ser ouvida, foi liberada. Nenhuma vítima da suposta tentativa de assalto à pizzaria procurou a delegacia para fazer o registro do caso até às 4h50 desta sexta-feira.