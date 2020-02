Tentativa de assalto termina com mulher baleada em Fortaleza

Uma tentativa de assalto terminou com uma mulher baleada na noite desta quarta-feira (19), no bairro Edson Queiroz, em Fortaleza. A motorista estava acompanhada da mãe e de duas crianças, quando foi atingida pelos tiros e acabou colidindo o veículo que dirigia contra o muro de um condomínio.

De acordo com testemunhas, suspeitos saíram de um matagal e supreenderam a mulher na tentativa de tomar o carro. Eles atiraram contra o veículo e pelo menos um dos tiros atingiu a vítima, que perdeu o controle da direção e bateu no muro de um prédio residencial localizado na Avenida Manoel de Castro Filho. A mãe dela, que estava no banco do passageiro e duas crianças, com idades de sete e quatro anos, que estavam no banco de trás, não se feriram.

O Sistema Verdes Mares entrou em contato com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) para solicitar mais informações sobre o caso e aguarda resposta.

Inconsciente, a mulher foi socorrida por um motorista que passava pelo local. Ela foi levada para o Hospital Geral de Fortaleza (HGF), que não divulgou o estado de saúde. A mãe dela e os dois filhos foram levadas para o apartamento de uma moradora do prédio até a chegada de familiares.

Agentes do Batalhão de Policiamento de Rondas Intensivas e Ostensivas (BPRaio) foram ao local e isolaram a área para a realização dos trabalhos periciais.