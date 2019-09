Tentativa de assalto deixa vítima morta a facadas em Sobral; suspeito foi preso com roupas femininas

Uma tentativa de assalto deixou um homem de 53 anos morto a facadas no Bairro Alto do Cristo, em Sobral, na tarde desta quinta-feira (5). A vítima entrou em luta corporal com o suspeito, que foi capturado horas depois, conforme testemunhas.

De acordo com a polícia, Aloisio Silva Crispim, conhecido como “Bolinha”, se negou a entregar o dinheiro para Carlos César Moreira da Silva, conhecido como “Patati” e acabou sendo morto.

Após o crime, os agentes realizaram buscas na região e localizaram o criminoso por volta das 18h. Durante a abordagem, ele confessou o crime, porém na delegacia mudou a versão. O suspeito estava com roupas femininas, mas a polícia não informou o motivo.

“Patati” foi autuado em flagrante por latrocínio e encaminhado para a Penitenciária Industrial Regional de Sobral, onde ficará à disposição do Poder Judiciário.