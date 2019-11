Suspeito de matar cobrador em 2017 é preso praticando assaltos no bairro José Walter, em Fortaleza

O suspeito de matar a tiros o cobrador Samuel da Silva Silvestre, em setembro de 2017, foi preso na manhã desta quarta-feira (6), no bairro Conjunto José Walter, em Fortaleza. O criminoso praticava assaltos na região e foi encontrado com celulares e dinheiro que havia roubado.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), José Guilherme da Silva Barbosa, 21 anos, matou o cobrador Samuel da Silva Silvestre, com 19 anos na época, após a vítima reagir ao assalto. José Guilherme já tinha passagens pela polícia por latrocínio e porte ilegal de arma de fogo.

A prisão

O suspeito foi preso após denúncia de que ele praticava roubos no bairro. A polícia fez buscas e encontrou José Guilherme na Avenida Bernardo Manuel, com um revólver calibre 38 com cinco munições, dois aparelhos celulares, um relógio e uma quantia em dinheiro de R$ 170. Os objetos encontrados com os suspeito, segundo a polícia, pertencem às vítimas que ele tinha feito momentos antes da abordagem policial.

Durante abordagem da polícia, o suspeito chegou a se apresentar com nome falso. Ele foi autuado em flagrante por roubo e, por ter se identificado com o nome de outra pessoa, também foi indiciado por falsa identidade.