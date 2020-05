SSPDS atendeu 2,4 mil ocorrências por desobediência a decreto estadual no Ceará

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) divulgou, neste domingo (24), que atendeu a 2.435 ocorrências por descumprimento ao decreto estadual de isolamento social, nos últimos 18 dias (desde 7 de maio). A ação policial tem o objetivo de evitar a propagação do novo coronavírus (responsável pela Covid-19).

Deste número total, 1.599 chamados se deram por aglomeração de pessoas, 681 por denúncias de comércios abertos e 155 por descumprimento de proteção individual, de acordo com dados do relatório do Gabinete de Gestão de Eventos Complexos (GCEC).

"Em todos os casos, as equipes atuam na fiscalização e orientação das pessoas. Caso o cidadão insista em descumprir o decreto estadual, o procedimento é encaminhado para uma delegacia da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE)", ressaltou a SSPDS.

Na tarde deste domingo (24), a Polícia Militar abordou e dispersou uma aglomeração de pessoas no Poço da Draga, em Fortaleza. "Os agentes de segurança orientaram que todos os presentes fossem para suas residências, além de falar sobre a importância do uso das máscaras de proteção. As pessoas que estavam no local retornaram para suas casas e não houve a necessidade de realizar nenhuma condução", informou a PM, em nota.

Veículos abordados na Capital

Ainda conforme a Secretaria da Segurança, neste período, 149.779 veículos foram abordados nas barreiras fixas montadas nas entradas e saídas de Fortaleza e nas blitze móveis que atuam dentro da Capital.

A Secretaria acrescentou que a população pode ajudar nas ações de combate ao novo coronavírus da Polícia, com denúncias contra as condutas que desrespeitem o Decreto Estadual n° 33.574. As informações podem ser repassadas ao número 190, da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops). O sigilo é garantido pela Pasta.