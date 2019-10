Servidor do Fórum de Chorozinho é afastado por suspeita de desviar informações sigilosas

O juiz da Comarca de Chorozinho, Lucas Medeiros de Lima, determinou o afastamento e outras medidas cautelares contra o servidor do Fórum daquele Município, Othon Araújo de Castro Reis, na manhã desta terça-feira (8). A informação foi divulgada pelo Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE).

A reportagem apurou que o servidor é suspeito de vazamento de informações sigilosas, concessão de privilégios processuais ilegais, tráfico de influência, corrupção ativa e passiva, entre outros crimes, em uma investigação da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), da Polícia Civil.

O servidor foi proibido de acessar a circunscrição territorial do município de Chorozinho; proibido de manter contato com as testemunhas listadas no processo e assim também com os servidores lotados no Fórum de Chorozinho; proibido de se ausentar da Comarca em que reside por mais de 5 dias sem autorização judicial; suspenso do exercício da função pública; e ainda será monitorado eletronicamente.

A Justiça ainda determinou mandados de busca e apreensão no Fórum de Chorozinho, na residência do suspeito e em uma empresa, que foram cumpridos nesta terça (8). No Fórum, os policiais foram proibidos de de retirar documentos, objetos ou computadores originais, tendo que fazer a cópia em mídia.

O Tribunal de Justiça do Ceará afirmou, em nota, que "tem trabalhado continuamente no intuito de esclarecer eventuais denúncias de desvios de condutas no Poder Judiciário".