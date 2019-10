Reciclador é assassinado a tiros em cruzamento do bairro Bonsucesso

Um reciclador foi assassinado a tiros, no cruzamento da rua André Rebouças com rua Apodi, no bairro Bonsucesso, por volta das 10h desta quarta-feira (2).Segundo os agentes que atenderam a ocorrência, dois homens em uma motocicleta chegaram atirando na vítima.

O irmão da vítima disse ao Diário do Nordeste que desconhece a motivação do crime e afirmou que ele estava morando há pouco tempo com o companheiro.

O reciclador foi atingido na região da cabeça e do tórax. Equipes da Polícia Militar e Perícia Forense foram acionadas ao local para fazer a retirada do corpo e iniciar as investigações. O Departamento de Homicídios e Proteção á Pessoa (DHPP) vai investigar o caso.