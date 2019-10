Quadrilha tenta arrombar caixa eletrônico e na fuga troca tiros com a PM em Quixelô

Um grupo tentou arrombar um terminal eletrônico bancário durante a madrugada desta sexta-feira (25), na cidade de Quixelô, a 340 km de Fortaleza. Segundo informações da Polícia Militar, os criminosos não conseguiram abrir o caixa eletrônico e levar o dinheiro. Na fuga, o grupo armado com fuzis e pistolas trocaram tiros com equipes da polícia. O caso foi registrado por volta das 2h30 em um equipamento localizado dentro da prefeitura de Quixelô.

A central de monitoramento do órgão acionou a polícia que compareceu ao local minutos depois. Quando agentes chagaram não acharam nenhum suspeito.

Troca de tiros



A Polícia Militar percebeu que os suspeitos ainda estavam próximo ao banco e começaram uma perseguição. Segundo a polícia, durante a fuga, os criminosos efetuaram disparos contra os policiais que revidaram. Ainda de acordo com a polícia, na localidade de Sítio Santo Antônio, na cidade de Acopiara, o automóvel em que estavam os criminosos capotou. Em seguida, o grupo fugiu para um matagal.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social afirma que equipes das polícias Civil e Militar seguem em diligências para capturar os suspeitos. Até o momento, nenhum foi localizado.

O policiamento segue nas buscas pelos suspeitos com o apoio de uma equipe do Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer).

Com o ataque em Quixelô, sobe para 16 o número de bancos atacados por criminosos no Ceará neste ano, segundo o Sindicato dos Bancários do Ceará.