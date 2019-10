Principal suspeito de matar e jogar casal do topo de serra em Itaitinga é preso durante operação

A Delegacia Metropolitana de Itaitinga prendeu, nesta quinta-feira (3), o principal suspeito de assassinar dois homens, no último dia 3 de agosto, na Serra do Cruzeiro, em Itaitinga, na Grande Fortaleza. A prisão fez parte da primeira fase da Operação "Serra da Morte" que tem o objetivo de prender os envolvidos no crime. O casal identificado como Erenilson Moreira Cavalcante e Guilherme Pereira de Sousa foi achado morto na Serra do Cruzeiro. Segundo a polícia, eles foram arremessados do topo da serra após serem assassinados.

>Corpos de casal morto em Itaitinga foram arremessados de topo de serra, diz família

>Dupla é encontrada morta em mata no topo de serra, em Itaitinga

O delegado titular, Wilson Campelo e, o delegado adjunto, Renan Peixoto, afirmaram para o Sistema Verdes Mares que, o suspeito foi preso em casa e estava agitado quando a polícia invadiu o local para efetuar a prisão. O rapaz não tem antecedentes criminais.

Um adolescente de 17 anos também é suspeito de participação no crime. O jovem não foi apreendido. De acordo com a polícia, esta foi a primeira fase da operação. A polícia trabalha agora para tentar apreender o menos de idade.

Os corpos foram resgatados por bombeiros com ajuda de um helicóptero da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer). Os dois moravam juntos e haviam saído de casa no sábado (3) para subir a serra. Os familiares de Erenilson contaram na época com ajuda de populares para procurar o filho, que não dava notícias desde o dia 4 de agosto, dia em que deveria ter retornado para o trabalho de vigia na prefeitura do município.

Segundo a polícia, ambos apresentaram "lesões que podem ser decorrentes de arma de fogo ou de objeto perfurocortante". De acordo familiares de Erenilson, há suspeita de que ele tenha sido atingido na cabeça. Já Guilherme teria sofrido golpes de faca.

Mortos dentro de gruta

Os dois foram mortos dentro de uma espécie de gruta, no alto da serra, e depois, os corpos foram jogados para baixo, informou Ereni Cavalcante, irmã de Erenilson, que fez o reconhecimento do corpo do irmão. Segundo ela, o laudo cadavérico deve sair em sete dias.