Disparos de arma de fogo foram registrados próximos às casas do prefeito de Martinópole, Francisco Fontenele Júnior, e do irmão dele. O caso aconteceu neste domingo (24), no município que fica a 306 quilômetros de distância de Fortaleza. As vítimas registraram um Boletim de Ocorrência por ameaça nesta segunda-feira (25).

Segundo a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), após os disparos, os suspeitos fugiram.

O crime de ameaça será investigado pela Delegacia Municipal de Uruoca.