Policiais militares realizam operação de combate à criminalidade em Fortaleza e no Interior

Policiais militares realizam de sexta-feira (6) até a próxima segunda (9) a Operação "Raça de Fortes" que visa combater à criminilalidade na ruas de Fortaleza, Região Metropolitana e no interior do estado. São cerca de 320 agentes de segurança realizando um trabalho ostensivo principalmente nas áreas com maiores índices de violência.

De acordo a Polícia Militar, a operação é um reforço no policiamento que já existe dando segurança à população e combatendo os crimes violentos letais e intencionais.

A ação é composta por efetivo do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRAIO), Comando de Policiamento de Choque (CPCHOQUE), Comando de Policiamento Especializado(CPE) e do Policiamento Ostensivo Geral (POG).