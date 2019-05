Policiais civis de folga se envolvem em tumulto em Jericoacoara

Policiais civis de folga se envolveram em um tumulto durante a madrugada deste domingo (5), na Praia de Jericoacoara, no litoral oeste do Ceará. De acordo com o delegado responsável pelo Departamento de Polícia Interior Norte, Marcos Aurélio, os agentes apresentaram a versão de que "caíram em uma armadilha" para serem presos. Testemunhas relataram que um agente tentou assediar uma garota, o que teria iniciado a confusão.

Uma festa ocorria com a participação de moradores da cidade e turistas, quando o tumulto teve início. Testeminhas informaram ao Sistema Verdes Mares que um dos agentes tentou assediar uma garota. Ela revidou e o policial deu um tapa no rosto da jovem. Ainda segundo o relato, populares viram a cena e foram tomar satisfação com os agentes.

Os policiais chegaram a tirar as armas e apontá-las para os populares. Um vídeo foi gravado e mostra os agentes atirando para o alto. O Sistema Verdes Mares confirmou com o Diretor do Departamento de Polícia Interior Norte (DPI), Marcos Aurélio, que os homens que aparecem no vídeo são os agentes envolvidos.

Segundo o Delegado, até o momento nenhuma vítima procurou a delegacia. Ainda assim, os agentes vão procurar identificá-la e buscar testemunhas do caso.

Uma testemunha, que não quis ser identificada, disse que ouviu quase 20 tiros e que viu os policiais bebendo muito. Ainda de acordo com a testemunha, os agentes chegaram a trocar tiros com policiais militares.

O Diário do Nordeste procurou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e aguarda resposta.