Polícia prende três suspeitos de assaltar cliente de boate no bairro José Walter

A Polícia Militar prendeu, na tarde desta sexta-feira (29), três homens suspeitos de envolvimento em um assalto no bairro José Walter, em Fortaleza, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública.

Por meio de nota, a secretaria afirmou que, durante a fuga, dois dos suspeitos foram atingidos por tiros disparados por uma quarta pessoa, que fugiu após efetuar os disparos. Com eles, foram encontrados pertences tomados de um cliente da boate. O terceiro homem que participou do assalto foi preso em seguida. Uma arma e munições foram apreendidas pelos policiais.

Os três suspeitos foram identificados como José Tiago da Silva Rocha (23), com antecedentes por roubo, associação criminosa e corrupção de menores; e Ronaldo Bernardes dos Santos (23), com passagens pela Polícia por roubo e porte ilegal de arma de fogo, foram lesionados. Os dois foram socorridos e encaminhados ao hospital sob escolta policial. O terceiro suspeito foi identificado como Wander Lincoln Lima Torres (20) - com antecedentes criminais por tentativa de homicídio, roubo, receptação, tráfico de drogas, associação criminosa e corrupção de menores.