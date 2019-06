Polícia Militar recolhe fuzil e dois rifles escondidos no Campus da UFC no Bairro Pici

Um vigilante encontrou um fuzil 762 e dois rifles dentro do Campus da UFC, no Bairro Pici, no fim da manhã deste domingo (9). O material estava escondido dentro de uma mata perto de um córrego. A segurança do campus acionou a PM, que apreendeu as armas e levou para a sede da Polícia Federal.

"As armas estavam em um local difícil, na parte extrema da universidade, só quem tem acesso é uma comunidade conhecida como 'Açaí''', explicou o capitão Aluízio Teixeira, comandante da 2ª Companhia do 18º Batalhão da PM. "Aparentemente quem as escondeu não teve tempo suficiente para guardar pois ainda deixou as coronhas aparentes", disse.

Ainda segundo o agente, o trabalho em parceria com a segurança da UFC foi muito importante durante a ocorrência."Temos um posto na universidade e sempre estamos fazendo um trabalho de rotina na universidade com a segurança. O vigilante acionou a gente e nós fomos lá apreender o material", explicou.

Em nota, a UFC confirmou que a segurança da instituição encontrou as armas e que, de imediato, chamou a PM.