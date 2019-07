Polícia Civil prende advogada suspeita de repassar informações confidenciais para chefes do tráfico

Uma ação parte da Operação Labirinto resultou na prisão de uma advogada e um homem apontado como chefe do tráfico em Quixeramobim, nesta quarta-feira (17). As prisões aconteceram em Fortaleza e Pacatuba, Região Metropolitana de Fortaleza.

De acordo com a Polícia, a advogada Nohara Freire Dantas, de 29 anos, presa no Bairro Jóquei Clube, tinha acesso a informações confidenciais e repassava para membros de uma organização criminosa no Sertão Central cearense.

João Batisa dos Santos Filho, de 31 anos, foi preso em Pacatuba. Ele já responde por tortura, tráfico de drogas e uma contravenção penal. Com ele foi encontrada uma carteira de habilitação falsificada.

Ele foi encaminhado para Delegacia Metropolitana de Maracanaú, onde foi autuado por crime contra a fé pública.