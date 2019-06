Polícia Civil desarticula grupo criminoso que violava caixas eletrônicos na Capital

Seis paraenses foram presos suspeitos de fazer parte de uma organização criminosa especializada em roubo e furtos a caixas eletrônicos no Ceará e em mais cinco estados do Brasil. As prisões foram efetuadas na madrugada desta quarta-feira (26), logo após o grupo tentar violar um equipamento no Bairro Pici, em Fortaleza.

Segundo a Polícia, no Bairro Mondubim, foram presos três paraenses identificados como Jeferson da Costa Oliveira, 22 anos, de Igarapé-Mirim (PA), Gilmara Diniz Pastana 29 anos, natural de Moju (PA) e o companheiro de Gilmara, Edson Nunes Souza, 33 anos, também natural de Moju (PA). Com o trio, foram apreendidos vários materiais utilizados nas ações criminosas.

Já no Bairro Messejana, foram detidos Wallax de Sena Amador, 29 anos e a esposa dele, a paraense Luana Larissa Trindade Rufino, 33 anos, natural de Belém (PA). O sexto suspeito, também paraense, identificado como André Luiz de Assunção Gomes, de 37 anos, foi preso em um casa do Bairro Cambeba. Ele tentou fugir, mas foi detido pelos policias. Um sétimo suspeito foi preso, nesta quinta-feira (27), e se encontra na sede da DRF para averiguação.

Crimes interestaduais

O grupo já praticou os mesmos crimes em cinco estados, além do Ceará. Há registros de ações criminosas contra caixas eletrônicos nos estados de Alagoas, Espírito Santo, Mato Grosso, Rio Grande do Norte e Pará. Os criminosos usavam de violência para render os vigilantes e chegavam a amarrar as vítimas antes de arrombar os equipamentos. Cerca de R$ 1 milhão foi movimentado pelo grupo nos seis ataques realizados só este ano em Fortaleza e Região Metropolitana, de acordo com a Polícia Civil.

Apreensões

Foram apreendidos dois maçaricos, dois cilindros de gás oxigênio, dois rádios comunicadores, quatro alicates, um macaco, um botijão de gás, oito chaves variadas, dois pés de cabra, uma alavanca, 49 discos de serra, uma furadeira, oito cartões bancários, documentos e diversos outros materiais que eram utilizados pelo grupo para violar os caixas eletrônicos, além de quatro carros: dois Hyundai HB20, um Chevrolet Onix e um VW Gol.

Jeferson, Gilmara, Edson, Luana e Wallax foram autuados em flagrante pelos crimes de roubo majorado por concurso de pessoas e emprego de arma de fogo e por integrar organização criminosa. Todos foram levados para a Delegacia de Roubos e Furtos (DRF), onde estão à disposição da Justiça.

As investigações no sentido de identificar outras ocorrências criminosas que o grupo tenha participado no Ceará, e em outros estados do País irão prosseguir a cargo da Polícia Civil do Ceará em ação conjunta com outros estados que participaram da operação que desarticulou o grupo.