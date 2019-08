PM prende suspeito de roubar ônibus na Vila Manoel Sátiro

A Polícia Militar prendeu um homem suspeito de roubar passageiros dentro de um coletivo na manhã desta quarta-feira (21), no Bairro Vila Manoel Sátiro, em Fortaleza.

Segundo a Secretaria da Segurança, Paulo Marcelo Costa da Silva, 38 anos subiu no ônibus e logo em seguida anunciou o assalto. Ao perceber que o suspeito não estava armado, um passageirou entrou em luta corporal com ele e o conteve até a chegada da polícia, com a ajuda de populares.

Paulo Marcelo foi autuado por roubo no 19º Distrito Policial, no Conjunto Esperança, e os pertences das vítimas foram devolvidos. Devido aos ferimentos, Paulo Costa foi encaminhado sob escolta policial para uma unidade hospitalar.