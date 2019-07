PM de folga reage a tentativa de assalto e mata suspeito em Juazeiro do Norte

Um homem foi morto após tentar assaltar um policial militar que estava de folga, no início da tarde desta quinta-feira (4), na rua Perpétua Carneiro com a avenida Paraíba, no bairro João Cabral, em Juazeiro do Norte, na região do Cariri. O outro suspeito de participar da ação tentou fugir, caiu da moto e foi preso em seguida.

De acordo com a polícia, o PM estava saindo de casa quando foi abordado pelos suspeitos armados. Ele reagiu e atirou contra um dos criminosos que morreu no local. Com a dupla, a polícia apreendeu duas armas de fogo, três aparelhos celulares e uma moto.

O caso foi registrado na Delegacia Regional de Polícia Civil de Juazeiro do Norte.