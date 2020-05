Mulher é morta a tiros na calçada de casa, em Aquiraz

Uma mulher de 27 anos foi morta a tiros na calçada da casa onde morava na rua Francisco Porfirio de Castro, no loteamento Mirante do Rio, no município de Aquiraz. O crime aconteceu na noite desta quinta-feira (28).

Segundo testemunhas, Thaissa Jhersyka Ferreira Almeida foi abordada por dois homens, que chegaram no local em uma motocicleta. Antes de atirar, os suspeitos chegaram a falar com ela.

O caso será investigado pelo Departamento de Homicídio e Proteção a Pessoa (DHPP), que contarão com o auxílio de câmeras de segurança da região.