Mulher é morta a tiros em praça pública de Reriutaba

Uma mulher, identificada como Maria Edilene Azevedo dos Reis, de 19 anos, foi assassinada a tiros em uma praça, na noite desta segunda-feira (29), no município de Reriutaba, na região norte do estado.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima estava em uma praça conversando com amigos, na localidade de Bela Vista, zona rural do município, quando quatro homens em duas motos efetuaram disparos contra Edilene. A jovem chegou a ser levada para o Hospital Municipal Rita do Vale Rego, mas não resistiu aos ferimentos.

A PM acredita que a motivação do crime tenha sido o roubo da moto da vítima durante uma festa no último sábado (27). Edilene reconheceu os assaltantes.

A Polícia identificou os seis suspeitos envolvidos no crime. Na madrugada desta terça-feira (30), três homens foram presos e dois adolescentes apreendidos. Dois homens foram identificados como Felipe Pereira de Carvalho, conhecido como “Carioca” e Marcílio Roberto Nascimento, apelidado como “Bode”, ambos de 22 anos. Os outros dois suspeitos continuam foragidos.

As motos usadas no crime foram apreendidas.