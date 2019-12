Motorista de aplicativo é executado a tiros e passageira fica ferida em Caucaia; vídeo

Um motorista de aplicativo foi executado a tiros e a passageira do veículo foi baleada no Bairro Parque Potira, em Caucaia, na noite deste domingo (8). Segundo a polícia, Wando Wescley Diogo Moraes, 27 anos, foi atingido por pelo menos oito tiros e morreu no local. A mulher, que não foi identificada, ficou ferida no pé e foi socorrida.

O motorista deixava os passageiros na rua Mário Mendes, por volta de 19h30, quando o suspeito chegou em uma motocicleta, estacionou atrás do carro e foi em direção à vítima. Segundo a polícia, o suspeito atirou pelo menos oito vezes no motorista.

Uma das passageiras havia acabado de descer do carro e uma segunda pessoa, um homem, ainda estava no banco traseiro quando o criminoso iniciou os disparos. A mulher e o homem conseguiram correr e entraram em uma residência. Segundo a polícia, ela foi atingida por um tiro no pé.

O pai de Wescley Moraes confirmou que o filho estava trabalhando como motorista de aplicativo há dois anos, e estava prestes a pagar a última prestação do carro. A vítima era casado e deixou dois filhos, de três e um ano de idade.