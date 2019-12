Mais de R$ 3 mil em notas falsas são apreendidas no Ceará pela PF em três dias

A Polícia Federal do Ceará apreendeu nos últimos três dias mais de R$ 3 mil em notas falsas no Ceará. Duas pessoas foram presas.

Segundo a polícia, a primeira apreensão ocorreu na última quarta-feira (11). Um jovem de 19 anos foi preso com duas encomendas postais, contendo 12 cédulas falsas de R$ 100 e uma de R$ 20, em um total de R$1.220, dentro de uma agência dos Correios, no Bairro Monte Castelo, em Fortaleza.

Na quinta-feira (12), um homem paraense de 34 anos também foi preso com R$ 900 falsos em 45 notas de R$ 20. O caso foi registrado na agência dos Correios do município de Tejuçuoca, a 144 km de Fortaleza.

Já na sexta-feira (13), em Fortaleza, uma encomenda postal foi apreendida com 20 notas falsas de R$ 50 totalizando R$ 1 mil. Segundo a polícia, não houve prisão nesse caso, mas uma suspeita foi intimada para prestar esclarecimentos.

Autuados em flagrante

Os presos foram autuados em flagrante pelo crime de moeda falsa, com penas de reclusão de três a 12 anos e encaminhados à sede da Superintendência Regional da PF, onde permanecerão à disposição da Justiça Federal. A PF afirma que as investigações apontam que, há indícios de remessa regular de cédulas falsas para o Ceará.

A PF alerta a população a observar os elementos de segurança e autenticidade das cédulas verdadeiras. Em caso de recebimento, não repassar a terceiros e comunicar à autoridade policial mais próxima.

As instruções de verificação, bem como as orientações de como proceder em caso de recebimento de cédulas falsas, constam no portal do Banco Central do Brasil.