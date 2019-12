Trio recebe R$ 8,3 mil em cédulas falsas pelos Correios no interior do Ceará

Três pessoas foram presas em duas cidades distintas ao receber encomendas nos Correios contendo mais de R$ 8,3 mil em cédulas falsas, nesta sexta-feira (6). As ações realizadas pela Polícia Federal ocorreram nos municípios de Trairi e Boa Viagem. Na última segunda-feira (2), uma pessoa foi presa na capital cearense com cédulas falsas, no total de R$ 2 mil.

Segundo a PF, um casal de irmãos foi detido na agência dos Correios de Trairi no momento em que tentavam retirar a encomenda. No pacote endereçado à mulher, havia R$ 3.380 em cédulas de R$ 20 e, ao homem, R$ 500, divididos em cédulas de R$ 20 e R$ 100. Já no município de Boa Viagem, um homem de 40 anos foi preso quando tentava retirar um pacote contendo R$ 5 mil divididos em 50 cédulas de R$ 100.

Todos foram levados para a sede da Superintendência Regional da Polícia Federal no Ceará, onde foram autuados pelo crime de moeda falsa.