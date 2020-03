Mais de 60% dos homicídios registrados em fevereiro no CE ocorreram durante motim de PMs

O Ceará registrou 312 mortes mortes violentas durante o motim realizado por parte de policiais militares, entre os dias 19 de fevereiro e 1º de março.

Conforme a Pasta, as mortes violentas que ocorreram entre os dias 19 e 29 do mês passado correspondem a 63,4% de todos os assassinatos de fevereiro. O motim foi encerrado somente no dia 1º de março, quando foram registradas mais 23 mortes.

Os números oficiais sobre o índice de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI) registrados no mês de fevereiro de 2020 foram consolidados pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e divulgados somente nesta sexta-feira (6) .

Em relaçao ao mês de fevereiro de 2020, como um todo, houve um aumento de 178% nos Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI) quando comparado com igual mês do ano passado.

Neste ano, foram registrados 456 homicídios (dolosos/feminicídios, latrocínios e nas lesões corporais seguidas de morte) no período contra 164 de fevereiro de 2019, fechando 292 mortes a mais do que o registrado em 2019.

Escalada da violência

O motim repercutiu em todas as regiões do Ceará, impactando não somente nos índices de mortes violentas, como também nos números de Furtos e Crimes Violentos contra o Patrimônio (CVP), que contabiliza os roubos no Estado, afirma a SSPDS.