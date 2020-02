Secretaria de Segurança do Ceará deixa de divulgar homicídios durante o motim de policiais

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) divulgou nota nesta quinta-feira (27) informando que não vai mais divulgar o número de homicídios ocorridos durante o motim de parte dos policiais militares.

A SSPDS afirma que "com o fim do carnaval, há um acúmulo de trabalho no setor de estatística, que deve ser normalizado nos próximos dias".

A Secretaria da Segurança Pública divulga mensalmente os assassinatos ocorridos no Ceará. Em nota, ela afirma que os dados diários eram publicados "de forma extraordinária".

"Agora, a Gerência de Estatística e Geoprocessamento (Geesp), setor responsável pela contabilidade dos dados, retorna ao trabalho habitual para consolidar os números e realizar a divulgação dos dados mensais."

Entre 19 e 24 de fevereiro, o estado teve 170 homicídios, uma média de 24 mortes por dia, conforme a Secretaria da Segurança. Antes do início da paralisação dos policiais, a média no Ceará neste ano era três vezes menor, com oito assassinatos por dia.