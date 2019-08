Justiça condena vendedor a 13 anos de prisão por matar jovem e divulgar vídeo na internet

A Justiça condenou a 13 anos de prisão em regime fechado o vendedor de milho, Francisco Caio Ferreira de Menezes, acusado de torturar e matar uma adolescente e divulgar o vídeo do crime nas redes socias. O Júri anunciou a sentença após oito horas de julgamento no Fórum Clóvis Beviláqua, em Fortaleza.

Segundo o Ministério Público do Ceará (MPCE), Francisco Caio chamou dois adolescentes na noite do dia 15 de fevereiro de 2018 para ajudá-lo a levar a vítima para o Paredão do Mirante, localizado nas proximidades da avenida Vila do Mar, no Bairro Colônia. No local, ele torturou a adolescente de 17 anos, cortou os cabelos dela e disparou várias vezes. Toda ação foi filmada e divulgada nas redes sociais.

Ainda segundo o MPCE, o réu cometeu o crime por motivo torpe e usou a tortura, razão pela qual foi denunciado por homicídio duplamente qualificado. Ele foi recolhido para uma unidade prisional onde deverá cumprir a pena.