Jovem morre após trocar tiros com a Polícia no bairro Barra do Ceará, em Fortaleza

Um jovem, identificado como Ewerton Ribeiro Sousa, de 19 anos, morreu na noite desse domingo (8), após um tiroteio com a Polícia Militar do Ceará (PMCE), no bairro Barra do Ceará, em Fortaleza. Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a vítima estava com outros dois suspeitos quando o trio disparou contra os agentes.

Conforme a Secretaria da Segurança, uma equipe policial foi ao local após receber denúncias sobre homens armados na região. Ao chegarem na Rua Recanto do Barra, os policiais identificaram três suspeitos em uma residência, que iniciaram os disparos contra a Polícia Militar do Ceará (PMCE), havendo troca de tiros. Dois deles estavam na calçada do imóvel e conseguiram fugir. Ewerton Ribeiro, no entanto, atingido pelos tiros, continuou no primeiro andar da casa até ser socorrido pelos agentes.

A Polícia Militar informou que a vítima foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Pirambu, porém morreu no hospital.

De acordo com a Secretaria, o caso foi registrado inicialmente no 10º Distrito Policial (Antônio Bezerra) da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), no qual a arma apreendida foi apresentada. Agora, as investigações estão a cargo do 33º DP (Barra do Ceará) , o qual “continuará com as investigações com o objetivo de capturar os outros infratores que conseguiram escapar”.

O Órgão informou ainda que população pode repassar informações que auxiliem as investigações sobre o caso. O canal de denúncia é o telefone (85) 3101-2512, do 33º DP. A SSPDS afirmou que o sigilo e o anonimato são garantidos.