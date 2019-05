Jovem mata ex-namorada a facadas após se passar por recrutador de empregos em rede social

Um homem matou a facadas a ex-namorada, uma adolescente de 17 anos, em um ginásio de lazer de Guaraciaba do Norte, nesta sexta-feira (10). Gessiana Farias dos Santos recebeu cerca de 17 golpes de faca, segundo informações do IML. O suspeito, Francisco Marcelo Freitas de Oliveira, de 19 anos, foi preso em flagrante e autuado por feminicídio. Ele atraiu a vítima para o local do crime após criar um perfil falso nas redes sociais e se passar por uma recrutadora de vagas de emprego.

O corpo da vítima foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Sobral. Familiares disseram que o rapaz passou a ameaçar tirar a própria vida após o término do namoro, mas, antes, era considerado "uma pessoa tranquila". O casal chegou a morar junto e se relacionou por cerca de dois anos. A vítima estava no 2º ano do ensino médio.

No momento da prisão, Marcelo confessou o crime aos policiais. Ele disse que matou a ex-namorada depois de “passar humilhações” e também que ela o “trocou por um cara rico”.

Leia Mais

> Empresária é assassinada por companheiro, que morre após jogar carro em caminhão na RMF

Entrevista de emprego

Segundo a Secretaria de Segurança do Ceará, em depoimento, o suspeito do crime revelou que criou um perfil falso em uma rede social na intenção de atrair a vítima até o local do crime. O ex-namorado se fez passar por uma recrutadora e simulou um encontro com a vítima fazendo-a acreditar que se tratava de uma entrevista de emprego.

Na hora e local acertados, Gessiana se deparou com Marcelo, que tentava reatar. De acordo com informações de policiais, após conversarem e a adolescente negar o pedido do rapaz, ele sacou uma faca e desferiu golpes contra a vítima.

Ameaças após término

Uma familiar da adolescente que não quis ter o nome revelado falou com a reportagem do Sistema Verdes Mares e contou que a moça e o ex-namorado já haviam morado juntos em Ipu, na casa do pai do suspeito. No entanto, o relacionamento não deu certo e a adolescente voltou para a casa da mãe, no sítio Saco das Carnaúbas, zona rural de Guaraciaba do Norte.

Os dois chegaram a reatar a relação, mas permaneceram em casas separadas. Com o término definitivo, o rapaz passou a ameaçar tirar a própria vida, informou a familiar da vítima. Ele era considerado uma "pessoa tranquila e que gostava muito dela", disse.

O suspeito foi preso em casa, no município de Ipu, cerca de seis horas após praticar o crime.

Há um inquérito policial sobre o caso instaurado na Delegacia Municipal de Guaraciaba do Norte.