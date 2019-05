Jovem é preso após furar blitz e atropelar guarda municipal no Bom Jardim

Um jovem de 19 anos, identificado como Gabriel Oliveira França, foi preso após furar uma blitz e atropelar um agente do Grupo de Operações Especiais (GOE) da Guarda Municipal de Fortaleza, na Avenida Oscar Araripe, no Bairro Bom Jardim, na noite desta quinta-feira (23).

De acordo com a Guarda Municipal, o suspeito estava trafegando em uma motocicleta quando desobedeceu a ordem de parada e passou por cima da perna de um agente. Em seguida, os guardas efetuaram um disparo de bala de borracha no braço do homem, que conseguiu fugir.

Ainda de acordo com os agentes, depois de cerca de 20 minutos Gabriel Oliveira voltou ao local acompanhado dos pais e iniciou uma discussão com os agentes. A composição deu voz de prisão ao jovem, que foi autuado por lesão corporal, desobediência, direção perigosa e resistência.

Gabriel Oliveira foi levado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região e, em seguida, encaminhado para o 32º Distrito Policial, na Granja Lisboa. O jovem só poderá ser liberado mediante o pagamento de fiança.