Jovem é morto quando trafegava de moto com a esposa grávida em Caucaia

Um jovem foi morto por disparos de arma de fogo quando trafegava de moto com a esposa grávida no bairro Jandaiguaba, no município de Caucaia, na noite desta quarta-feira (8).

Segundo o tenente Filho, do 12º Batalhão da Polícia Militar, Walisson da Silva Martins, de 21 anos, foi atacado por criminosos que estavam escondidos em um matagal.

No momento do crime, a esposa da vítima, que não teve a identidade revelada, conseguiu correr e não ficou ferida. A mulher foi conduzida a delegacia para prestar esclarecimentos.

Ainda conforme o tenente Filho, o veículo que o casal estava e os pertences do homem foram levados pelos suspeitos, que fugiram do local.

Walisson tinha antecedentes criminais por tráfico de drogas e foi apreendido durante a adolescência. Ele deixa uma filha de dois anos e a criança que ainda vai nascer.

O caso vai ser investigado pela Polícia Civil. Uma das linhas de investigação é que a vítima tenha sido atraída para uma emboscada.