Jovem de 18 anos é morto a tiros quando andava de de bicicleta em Caucaia

Um jovem identificado como Antônio Ivan Moura Pereire, 18 anos, foi morto a tiros quando trafegava na bicleta no Bairro Picuí, em Caucaia. A polícia vai investigar a motivação do crime ocorrido na noite deste domingo (12).

De acordo com a Polícia Militar, Antônio possuía antecedentes criminais. Testamunhas informaram para os agentes que um carro de cor branca se aproximou dele e um dos ocupantes que estava no banco atrás atirou contra a vítima. Ainda segundo os relatos, mais duas pessoas estavam no veículo.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi ao local para constatar a morte. Até a publicação, ninguém foi preso.

Equipe do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investigam o caso para identificar os suspeitos, que fugiram logo após o crime.