Homem tem casa invadida e é morto a tiros no município de Itapipoca

Um homem foi morto dentro da própria casa enquanto dormia na localidade de Barrento, em Itapipoca, no Ceará, na madrugada deste sábado (15). Segundo a polícia, João Júnior Paiva Araújo, de 33 anos, foi assassinado com vários tiros por dois homens armados que invadiram sua residência e efetuaram disparos. A vítima morreu na hora.

As Polícias Civil e Militar estiveram no local do crime fazendo os primeiros levantamentos sobre homicídio. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) para exames. O caso foi registrado na Delegacia Regional de Itapipoca, onde o crime será investigado.

Denúncia

A polícia reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações que possam auxiliar na captura dos suspeitos.