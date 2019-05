Homem que atirou em mulher dentro de pousada é preso em Campos Sales

A polícia prendeu neste sábado (18), no município de Campos Sales, o homem que estava foragido depois de atirar contra uma mulher em uma pousada na cidade de Juazeiro do Norte, no último dia 22 de abril.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Rodrigo Eduardo Alencar Santos, de 21 anos, foi detido quando estava na residência de familiares. Rodrigo não tinha antecedentes criminais, porém havia um mandado de prisão temporária expedido contra ele desde a última sexta-feira (17) pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro do Norte, após investigações conduzidas pela Polícia Civil pela tentativa de homicídio.

O homem foi levado à Delegacia Regional do Crato, onde se encontra à disposição da Justiça.

O crime

A vítima, que sobreviveu ao ataque, tem 27 anos e estava em uma pousada no Bairro Salgadinho. Na época do crime, a polícia constatou em câmeras de segurança que o suspeito entrou na pousada, foi até o quarto da mulher e realizou os disparos. Ela foi atingida no peito, barriga e nas nádegas.

A proprietária da pousada afirmou que o suspeito entrou depois de uma autorização dada pela própria hóspede e que teria um relacionamento com a mulher.

Ela foi socorrida no Hospital Regional do Cariri e submetida a uma cirurgia, ficando fora de risco de morrer.