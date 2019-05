Mulher é atingida por três tiros dentro de pousada em Juazeiro do Norte

Um homem entrou em uma pousada no bairro Salgadinho, em Juazeiro do Norte, e tentou matar a tiros uma mulher de 27 anos que estava hospedada no local na noite desta segunda-feira (22). Segundo a Polícia Militar, a suspeita é de tentativa de feminicídio.

A polícia afirmou para o Sistema Verdes Mares que o suspeito entrou no local e caminhou até o quarto da mulher, identificada como Maria do Socorro Lira. Ao chegar dentro do quarto, o homem atirou. A mulher foi atingida no peito, na barriga e nas nádegas.

O homem já foi identificado pela polícia, porém está foragido.

A dona da pousada afirmou que o suspeito entrou na pousada depois da autorização da mulher. Ela teria um relacionamento com o homem.

A mulher foi encaminhada para o Hospital Regional do Cariri e passou por uma cirurgia. Segundo a equipe médica do hospital ela não corre risco de morte.