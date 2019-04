Homem é preso após tentar estuprar a mãe em Jaguaretama 

Um homem foi preso após tentar estuprar a própria mãe em Jaguaretama, interior do Estado. A prisão foi feita na última sexta-feira (29) depois que os agentes receberam denúncia de populares e o fato criminoso ocorreu na quinta-feira (28). O homem de 21 anos foi encontrado pelos policiais militares nas proximidades do local do crime.

Ainda de acordo com a Polícia Militar, os agentes de segurança seguiram até a localidade onde aconteceu o crime e constataram a veracidade da denúncia. Após colherem informações iniciais, deram início às buscas.

O homem de 21 anos foi encontrado e levado para a Delegacia Municipal de Jaguaretama, onde foi autuado em flagrante por tentativa de estupro.