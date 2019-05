Homem é atingido por descarga elétrica ao tentar furtar fiação de poste no bairro Luciano Cavalcante

Um homem foi socorrido em estado grave após ser vítima de uma descarga elétrica no cruzamento da Avenida Rogaciano Leite com a rua Desembargador Waldemar Alves Pereira, no bairro Luciano Cavalcante, em Fortaleza, na madrugada desta quarta-feira (8).

De acordo com a Polícia Militar, a suspeita é de que a vítima, de aproximadamente 40 anos, tenha sido atingida quando tentava furtar a fiação do poste. Com a descarga, o homem caiu de cima do equipamento em uma calçada. Fios de energia ficaram caídos no local.

Um alicate foi encontrado ao lado do corpo da vítima. Conforme testemunhas, o homem é usuário de drogas e mora na região onde levou o choque. A vítima foi levada pelo Samu para o Instituto Doutor José Frota, no Centro.