Grupo suspeito de fazer 2 mil vítimas no golpe do Minha Casa Minha Vida está em prisão domiciliar

Os cinco suspeitos de participarem do golpe contra duas mil pessoas que sonhavam com a casa própria pelo Minha Casa Minha Vida (MCMV) foram soltos, e beneficiados com a prisão domicilitar. Por decisão do Poder Judiciário do Ceará, o grupo suspeito de integrar esta quadrilha passou menos de 100 horas na prisão.

No dia 2 deste mês de agosto, a Polícia Civil divulgou que a quadrilha foi desarticulada. Dois dias depois foi proferida a decisão pela ordem de liberação a favor do bando. Em 5 de agosto foi anexado aos autos que Wellington Fábio Lima, Sérgio Luiz Ferreira Rios Filho, Maria Clemilda Vasconcelos Borges, Ana Paula Clemente da Silva e Emerson Bento de Souza deveriam cumprir prisão domiciliar, cada um no seu endereço, sendo fiscalizados por monitoramento eletrônico.

De acordo com a investigação realizada na Delegacia de Defraudações e Falsificações (DDF), os suspeitos chegavam aos interessados, principalmente, pela divulgação 'boca a boca'. Os compradores precisavam pagar uma entrada e depois seguidas parcelas, sob a promessa que iriam receber um imóvel no Residencial Cidade Jardim II, no bairro Conjunto José Walter, em Fortaleza.

O titular da DDF, delegado Jaime de Paula Pessoa Linhares, afirmou que o prejuízo de cada uma das vítimas foi de R$ 500 a R$ 10 mil. Todos os suspeitos integram a Associação Realizando Sonhos. Ana Paula seria a presidente, e os demais colaboradores. O grupo deve responder por estelionato, associação criminosa, falsificação com uso de documentos públicos e particulares e falsidade ideológica.