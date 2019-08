Fortaleza tem redução de 56,2% no número de crimes violentos nos sete primeiros meses de 2019

Fortalaza registrou a maior redução no número de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs) nos sete primeiros meses do ano de 2019, em relação ao mesmo período do ano passado.

Foram 399 mortes de janeiro a julho deste ano contra 910 no mesmo intervalo de 2018, o que representou uma queda de 56,2% no acumulado do ano. Os dados foram divulgados nesta terça-feira (13) pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social.

Considerando-se apenas o mês de julho de 2019 em comparação com o mesmo mês do ano passado, Fortaleza teve uma queda de 46,9%. Em julho deste ano, foram contabilizados 69 casos contra 130 de julho de 2018.

Na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), os números de julho de 2019 também caíram mais da metade se comparados com o mesmo mês do ano anterior: 52,8%. Foram registradas 57 mortes a menos no período, de 108 casos em 2018 para 51 em 2019.

Ceará

No Ceará a redução nos sete primeiros meses deste ano em comparação ao mesmo intervalo do ano passado foi de 52,8%. Houve 1.302 casos registrados este ano contra 2.758 do ano passado. Em relação ao interior, a região norte do estado foi a que apresentou a maior redução em julho de 2019. Foram computados 45 casos a menos de CVLI, saindo de 77 de julho em 2018 para 32 este ano, representando uma queda de 58,4% na região.