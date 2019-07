"Foram cinco anos de muito sofrimento", afirma irmão de borracheiro inocentado

Preocupação e expectativa eram os sentimentos da família de Antônio Carlos Barbosa de Castro, inocentado em novo julgamento, nessa segunda-feira (29), após ser preso e condenado por estuprar oito mulheres há cinco anos. "Estamos com o coração muito apertado, porque foram cinco anos de muito sofrimento", desabafou o irmão de Antônio, Tiago. O homem deve sair do Centro de Execução Penal e Integração Social Vasco Damasceno Weyne (Cepis), CPPL V, em Itaitinga, a qualquer momento desta terça-feira (30).



Tiago não conseguiu folgar no trabalho e por isso não está Itaitinga aguardando pelo irmão. Contudo, ele conta, em entrevista para o Sistema Verdes Mares, que a sensação é de alívio depois de cinco anos de apreensão e sofrimento, "é muito difícil você lidar com o fato que o seu irmão passou cinco anos em uma prisão sem ter cometido crime algum", explicou.

De acordo com Tiago, a rotina do presídio não foi fácil para Antônio Carlos, "a realidade lá é muito difícil, superlotação. Ele foi tratatado como um acusado de estupro", contou. Além disso, ele ressaltou a paciência e a fé do irmão, "ele é um homem muito forte".

Os tormentos dos familiares de Antônio Carlos devem ser finalizados nesta terça-feira, quando o homem sair do presídio, inocentando de todas as acusações. "A gente sofreu muito, principalmente meus pais, que tem problemas de saúde", comenta o Tiago.