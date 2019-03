Foragido por matar a travesti Dandara é preso em Caucaia

Mais de dois anos após a morte da travesti Dandara dos Santos, mais um acusado pelo crime é preso. Francisco Wellington Teles, de 51 anos, foi capturado em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza, na última sexta-feira (15). A prisão só foi divulgada pela Polícia Civil do Ceará nesta segunda-feira (18).

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Francisco Wellington estava com mandado de prisão em aberto, expedido pela 1ª Vara do Júri da Comarca de Fortaleza, desde março de 2017. O homem foi localizado dentro de uma residência e no momento da prisão não esboçou reação.

As investigações apontam que Wellington foi o responsável por levar Dandara até o local do crime.