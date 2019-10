Festa termina com aniversariante e convidada presos por suspeita de integrarem facção criminosa

Uma festa de aniversário no Bairro Presidente Vargas, em Fortaleza, terminou com o anfitrião e uma convidada presos por suspeita de integrarem uma facção ligada a ataques criminosos ocorridos no Ceará. A prisão aconteceu no último sábado (28), em uma ação conjunta da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core) da Polícia Civil, com o apoio de policiais militares Comando de Polícia de Choque (CPChoque).

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Eliandro Souza de Oliveira, 19, vulgo “Zoi”, e Alexia Deyner Feitosa, 18, conhecida como “Irmã Problemática”, foram capturados em um sítio, após investigações da polícia apontarem que integrantes de uma organização criminosa, responsável por incêndios registrados nos últimos dias no Estado, participariam da festa.

Conforme a SSPDS, Eliandro não possui antecedentes criminais, já Alexia responde por tráfico de drogas, roubo e porte ilegal de arma de fogo. Além do casal, outras pessoas que estavam no local foram encaminhadas a uma delegacia da Polícia Civil, onde prestaram esclarecimentos e foram liberados.

As investigações sobre o caso continuam e a população pode contribuir repassando informações que ajudem nas prisões e apreensões de criminosos. As denúncias podem ser feitas através do Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), 181; ou para o número (85) 98969-0182, que é o WhatsApp da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco). O sigilo e o anonimato são garantidos.