Estacionamento da Arena Castelão é alvo de ataque criminoso

Criminosos tentaram, na madrugada desta quarta-feira (25), colocar fogo em um material de uma empresa particular que trabalha na montagem do evento Aviões Fantasy nas dependências da Arena Castelão, em Fortaleza. O evento ocorre no próximo sábado (28), na praça esportiva.

De acordo com a organização do evento, nenhuma estrutura da festa foi queimada pois o fogo atingiu uma pequena área de vegetação localizada no entorno do estacionamento na Avenida do Contorno.

Segurança reforçada

A organização do evento reforçou a segurança no local ainda nesta quarta-feira. Não houve registro de feridos. O Grupamento de Bombeiros do Conjunto José Walter controlou as chamas. Não há informações de suspeitos detidos.

Ação frustrada no Papicu

O Ceará registoru pelo menos 58 na segunda onda de ataques incendiários de 2019, que começou na sexta-feira (20). Ainda na noite da terça-feira, também foram alvos de incêndios criminosos um clube de tiro no bairro Guajiru, em Caucaia; um micro-ônibus dentro do estacionamento de um posto de saúde no bairro Pavuna, em Pacatuba; e a fachada de um supermercado no bairro Papicu, em Fortaleza. Em Várzea Alegre, três pessoas jogaram um coquetel molotov no Fórum da cidade mas, apesar do ataque, não conseguiram incendiar o local. Um carro também foi incendiado na garangem da prefeitura da cidade, mas as chamas foram apagadas por um vigilante.

Seis homens e dois adolescentes foram detidos, por volta das 3h desta quarta, na Rua Doutor a Francisco Matos no Papicu. O grupo foi flagrado por uma viatura da polícia com gasolina em dois recipientes, papelotes de maconha, uma pistola falsa e munição. Segundo a polícia, o grupo pretendia atacar um posto de combustíveis na Av. Santos Dumont.