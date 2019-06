Drone que sobrevoava presídio em Itaitinga foi derrubado apenas com um tiro, diz Mauro Albuquerque 

O drone que sobrevoava um presídio em Itaitinga foi derrubado com apenas um tiro de uma arma calibre 12 específica para abater esse tipo de equipamento, segundo o secretário da Administração Penitenciária, Mauro Albuquerque. O aparelho foi visualizado e abatido na noite desta quinta-feira (20) por agentes da Penitenciária Instituto Presídio Olavo Oliveira (IPPOO) II.

“O drone sobrevoava o presídio. Nosso pessoal estava atento, os agentes de plantão estão atentos a este tipo de situação e treinados para isso. Visualizou e abateu somente com um tiro. Tiro de calibre 12. Arma específica para abater esse tipo de sobrevoo. O pessoal está bem treinado nesta parte não só para abater drone, para rechaçar qualquer tipo de resgate. Então foi fácil derrubá-lo”, disse.

Albuquerque confirmou que o drone estava com celulares e chips e que seriam entregues para os presos. “Celulares e alguns chips. Eles vão mudando as táticas deles e a gente sempre em alerta. Fazendo nossa parte para evitar a entrada de celulares nos presídios. Agora eles estão no desespero”, afirmou.

Vigilância aérea

O secretário ressaltou que a Secretaria de Administração Penitenciária do Ceará utiliza um drone mais sofisticado para realizar a segurança no espaço aéreo próximo de presídios. E que está difícil entrar com qualquer tipo de coisa dentro das penitenciárias.

“O pessoal já tinha visto algum drone, mas essa foi a primeira vez que um é abatido. Inclusive, a secretaria está com um drone também fazendo esse patrulhamento aéreo à noite para poder identificar onde está tendo. Hoje dificilmente tem entrando coisas nas unidades prisionais”, garantiu.

O drone foi encaminhado para o serviço de inteligência da Polícia Civil onde será estudado. Não há identficação dos suspeitos que teriam utilizado o apatelho.