Dois homens são presos com 28 kg de cocaína durante abordagem policial na CE-085, em Paracuru

Dois homens foram presos com 28 kg de cocaína durante abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na CE-085, em Paracuru, na noite desta segunda-feira (25). O material estava embalado em tabletes de diferentes tamanhos escondidos no veículo.

De acordo com a PRF, os dois suspeitos demonstraram nervosismo durante uma abordagem. Ao inspecionar o veículo, os agentes encontraram 31 tabletes com a droga. Um dos detidos, de 42 anos, é natural do Espirito Santo e já respondia por tráfico de drogas. O segundo, de 30 anos, é natural do Amazonas.

Os agentes da PRF fizeram a abordagem ao perceber o veículo se deslocando "em atitude suspeita" quando trafegavam pela rodovia estadual.

Os dois homens foram levados para a sede da Polícia Federal no Bairro de Fátima junto com a droga e o veículo usado pelos suspeitos.